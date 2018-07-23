Опитування: 51% американців не схвалюють дії Трампа в Гельсінкі

У неділю були оприлюднені результати опитування, проведеного газетою The Washington Post і телекомпанією ABC. Дослідження виявило, що 50% американців не підтримують те, як Трамп тримав себе в Гельсінкі. Схвально сприйняли дії свого президента 33% опитаних.

Як випливає з підсумків нового опитування, 65% американців вірять в те, що Росія втручалася в хід передвиборної кампанії в США. У порівнянні з липнем минулого року їх кількість зросла на 8%. До 30% зросла кількість тих, хто вважає, що втручання Росії виявилося на користь Трампу. У минулому році таку точку зору висловлював лише кожен четвертий опитаний (24%).

У той же час, як випливає з опитування, через півтора року після приходу в Білий дім Трамп користується підтримкою переважної більшості (88%) членів Республіканської партії. Більш високий рівень підтримки (91%) був лише у 43-го президента США Джорджа Буша — молодшого.

На питання про майбутні вибори в Конгрес, коли будуть переобиратися всі 435 членів Палати представників, а також 35 сенаторів, кожен другий опитаний (49%) заявив, що більшість в Конгресі нового скликання буде у членів Демократичної партії. При цьому 43% вважають, що республіканці збережуть за собою контроль над обома палатами Конгресу.

Опитування по телефону, в якому брало участь 900 осіб, проводилося з 15 по 18 липня. Рівень похибки опитування оцінюється в 3,2%.

Як повідомляв УНН, встановлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримують лише 17% українців. Про це йдеться в опитуванні Фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.