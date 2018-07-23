Опрос: 51% американцев не одобряют действия Трампа в Хельсинки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Более половины американцев (51%) не одобрили действия президента США Дональда Трампа на встрече в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным. Противоположное мнение высказали лишь 26% граждан США, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal и телекомпанией NBC, передает УНН.
В воскресенье были обнародованы результаты опроса, проведенного газетой The Washington Post и телекомпанией ABC. Исследование выявило, что 50% американцев не поддерживают то, как Трамп держал себя в Хельсинки. Одобрительно восприняли действия своего президента 33% опрошенных.
Как следует из итогов нового опроса, 65% американцев верят в то, что Россия вмешивалась в ход предвыборной кампании в США. По сравнению с июлем прошлого года их число выросло на 8%. До 30% выросло число тех, кто считает, что вмешательство России оказалось на пользу Трампу. В прошлом году такую точку зрения высказывал лишь каждый четвертый опрошенный (24%).
В то же время, как следует из опроса, через полтора года после прихода в Белый дом Трамп пользуется поддержкой подавляющего большинства (88%) членов Республиканской партии. Более высокий уровень поддержки (91%) был лишь у 43-го президента США Джорджа Буша — младшего.
На вопрос о предстоящих выборах в Конгресс, когда будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей, а также 35 сенаторов, каждый второй опрошенный (49%) заявил, что большинство в Конгрессе нового созыва будет у членов Демократической партии. При этом 43% считают, что республиканцы сохранят за собой контроль над обеими палатами Конгресса.
Опрос по телефону, в котором участвовал 900 человек, проводился с 15 по 18 июля. Уровень погрешности опроса оценивается в 3,2%.
Как сообщал УНН, установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% украинский. Об этом говорится в опросе Фонда демократических инициатив имени Илька Кучерива.