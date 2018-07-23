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Опрос: 51% американцев не одобряют действия Трампа в Хельсинки

Опрос: 51% американцев не одобряют действия Трампа в Хельсинки

Киев  •  УНН

 • 8310 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Более половины американцев (51%) не одобрили действия президента США Дональда Трампа на встрече в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным. Противоположное мнение высказали лишь 26% граждан США, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal и телекомпанией NBC, передает УНН.

В воскресенье были обнародованы результаты опроса, проведенного газетой The Washington Post и телекомпанией ABC. Исследование выявило, что 50% американцев не поддерживают то, как Трамп держал себя в Хельсинки. Одобрительно восприняли действия своего президента 33% опрошенных.

Как следует из итогов нового опроса, 65% американцев верят в то, что Россия вмешивалась в ход предвыборной кампании в США. По сравнению с июлем прошлого года их число выросло на 8%. До 30% выросло число тех, кто считает, что вмешательство России оказалось на пользу Трампу. В прошлом году такую точку зрения высказывал лишь каждый четвертый опрошенный (24%).

В то же время, как следует из опроса, через полтора года после прихода в Белый дом Трамп пользуется поддержкой подавляющего большинства (88%) членов Республиканской партии. Более высокий уровень поддержки (91%) был лишь у 43-го президента США Джорджа Буша — младшего.

На вопрос о предстоящих выборах в Конгресс, когда будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей, а также 35 сенаторов, каждый второй опрошенный (49%) заявил, что большинство в Конгрессе нового созыва будет у членов Демократической партии. При этом 43% считают, что республиканцы сохранят за собой контроль над обеими палатами Конгресса.

Опрос по телефону, в котором участвовал 900 человек, проводился с 15 по 18 июля. Уровень погрешности опроса оценивается в 3,2%.

Как сообщал УНН, установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% украинский. Об этом говорится в опросе Фонда демократических инициатив имени Илька Кучерива.

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