Опитування: 18% українців розмовляють вдома виключно російською
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Дедалі менше українців говорять вдома виключно російською мовою. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує УНН.
Деталі
"Можемо констатувати стале зменшення російськомовного сегменту українців: у 2012 таких респондентів було близько 40%, наприкінці 2021 – 26%, а на початку війни – 18%", — ідеться у повідомленні.
Як зазначили, російськомовні люди дедалі частіше починають ставати "двомовними" (з 15 до 32%).
Кількість тих, хто постійно користується лише українською вдома, зросла незначно з 44% до 48%.
Наразі дві третини тих, хто користується двома мовами у побуті, готові найближчим часом перейти виключно на українську. Серед російськомовних – таких третина.
Додамо
Абсолютна більшість (83%) за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні. Така думка домінує в усіх макрорегіонах, вікових та мовних групах.
З іншого боку за надання державного статусу російській мові до війни виступали майже чверть, а сьогодні – лише 7%.
У мирний час за надання статусу державної російській мові традиційно виступали жителі півдня та сходу. Але навіть у цих регіонах таких було лише третина, а сьогодні їх кількість зменшилась майже вдвічі.
Довідка
Опитування провели 19 березня 2022 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Загалом опитали 1000 респондентів.
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.
Нагадаємо
У лютому знизилася частка українців (з 39% до 34%), які загалом добре ставляться до росії.