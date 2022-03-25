Опрос: 18% украинцев разговаривают дома исключительно на русском
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Все меньше украинцев разговаривают дома исключительно на русском языке. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", информирует УНН.
Детали
"Можем констатировать устойчивое уменьшение русскоязычного сегмента украинцев: в 2012 г. таких респондентов было около 40%, в конце 2021 - 26%, а в начале войны - 18%", — говорится в сообщении.
Как отметили, русскоязычные люди все чаще начинают становиться "двуязычными" (с 15 до 32%).
Количество тех, кто постоянно пользуется только русским дома, выросло незначительно с 44% до 48%.
Сейчас две трети тех, кто пользуется двумя языками в быту, готовы в ближайшее время перейти исключительно на украинский. Среди русскоязычных - таких треть.
Добавим
Абсолютное большинство (83%) за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине. Такое мнение доминирует во всех макрорегионах, возрастных и языковых группах.
С другой стороны за придание государственного статуса русскому языку до войны выступали почти четверть, а сегодня - лишь 7%.
В мирное время за придание статуса государственного русскому языку традиционно выступали жители юга и востока. Но даже в этих регионах таких было только треть, а сегодня их количество уменьшилось почти вдвое.
Справка
Опрос провели 19 марта 2022 года. Аудитория: население Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
В общей сложности опросили 1000 респондентов.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
Напомним
В феврале снизилась доля украинцев (с 39% до 34%), которые в целом хорошо относятся к россии.