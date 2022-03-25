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Опрос: 18% украинцев разговаривают дома исключительно на русском

Киев • УНН

 • 112088 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Все меньше украинцев разговаривают дома исключительно на русском языке. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", информирует УНН.

Опрос: 18% украинцев разговаривают дома исключительно на русском

Детали

"Можем констатировать устойчивое уменьшение русскоязычного сегмента украинцев: в 2012 г. таких респондентов было около 40%, в конце 2021 - 26%, а в начале войны - 18%", — говорится в сообщении.

Как отметили, русскоязычные люди все чаще начинают становиться "двуязычными" (с 15 до 32%).

Количество тех, кто постоянно пользуется только русским дома, выросло незначительно с 44% до 48%.

Сейчас две трети тех, кто пользуется двумя языками в быту, готовы в ближайшее время перейти исключительно на украинский. Среди русскоязычных - таких треть.

Добавим

Абсолютное большинство (83%) за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине. Такое мнение доминирует во всех макрорегионах, возрастных и языковых группах.

С другой стороны за придание государственного статуса русскому языку до войны выступали почти четверть, а сегодня - лишь 7%.

В мирное время за придание статуса государственного русскому языку традиционно выступали жители юга и востока. Но даже в этих регионах таких было только треть, а сегодня их количество уменьшилось почти вдвое.

Справка

Опрос провели 19 марта 2022 года. Аудитория: население Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

В общей сложности опросили 1000 респондентов.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним

В феврале снизилась доля украинцев (с 39% до 34%), которые в целом хорошо относятся к россии.

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