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Операція сил оборони України на острові Зміїний триває

Операція сил оборони України на острові Зміїний триває

Київ • УНН

 • 228855 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. На острові Зміїний продовжується операція українських військових. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Операція ще триває. Удари продовжують наносити наші сили. І наразі режим інформаційної тиші. Але нагадаю, що попередньо ми вже казали що дійсно уражено радіолокаційну станцію. Для острова ви розумієте це і очі, і вуха. Уражено зенітно-ракетно-гарматний комплекси «Панцир» - аж 2 шт. І є у нас інформація про вдалий удар по скупченню техніки та, на той момент, ще живої сили ворога. Деталі ми ще уточнюємо і повідомимо пізніше», - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо

Острів Зміїний у Чорному морі вже понад два місяці окупований ворогом. Росіяни встановили на острові нові комплекси протиповітряної оборони. Українські оборонці не припиняють завдавати ударів по ворожим силам на Зміїному.

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