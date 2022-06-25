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Операция сил обороны Украины на острове Змеиный продолжается

Операция сил обороны Украины на острове Змеиный продолжается

Киев • УНН

 • 228854 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. На острове Змеиный продолжается операция украинских военных. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Операция еще продолжается. Удары продолжают наносить наши силы. И сейчас режим информационной тишины. Но напомню, что предварительно мы уже говорили, что действительно поражена радиолокационная станция. Для острова вы понимаете это и глаза, и уши. Поражены зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» - аж 2 штуки. И есть у нас информация об удачном ударе по скоплению техники и на тот момент еще живой силы врага. Детали мы еще уточняем и сообщим позже», – рассказала Гуменюк.

Напомним

Остров Змеиный в Черном море уже более двух месяцев оккупирован врагом. Россияне установили на острове новые комплексы противовоздушной обороны. Украинские защитники не прекращают наносить удары по вражеским силам на Змеином.

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