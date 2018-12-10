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Операція “Бурулька”: скільки держкомпанії витратять на очищення дахів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Державні структури виділяють від 20 до 200 000 грн на боротьбу з бурульками, ряд відповідних відкритих торгів журналісти УНН знайшли на платформі ProZorro.

Операція “Бурулька”: скільки держкомпанії витратять на очищення дахів

Синоптики кажуть, що цьогоріч зима буде доволі теплою і м’якою у порівнянні з минулими кількома роками. Очевидно, що в державних структурах теж читають метеосайти і чиновники вирішили підстрахуватися, щоб бурульки з їх дахів часом когось не травмували. Але збивати бурульки з дахів – справа серйозна і явно держслужбовці самі лазити по парапетах за ними не будуть. У зв’язку з цим, державні органи завалили ProZorro оголошеннями про відкриті торги на “послуги з очищення від бурульок”. Загалом, все логічно, бо держструктура не має права навіть канцелярський олівчик купити без оголошення тендеру, а тут цілі бурульки.

Але цікаво те, що розбіг в сумах, які відомства готові виділити на чистку від бурульок. Ми позбирали найцікавіші оголошення, поїхали:

  • Національний Фармацевтичний Університет. 35 000 грн на те, щоб в період з 25 по 31 січня фасад приміщення почистили від снігу і криги.
  • Кабінет міністрів України. 45 000 грн прибирання бурульок з 28 листопада до 28 грудня. Правда, тут незрозуміло : будуть з січня новий тендер оголошувати чи в Кабміні про погоду знають більше, ніж ми і впевнені, що бурульок не буде?
  • Кабінет міністрів України. Знову. Ну а що, в них багато приміщень в Урядовому кварталі, деякі з них розкидані по різних вулицях. Тим не менше, всі ті ж 45 000 грн. Виконання послуги запросили до 31 грудня. Загалом Кабмін витратить 90 000 грн на прибирання бурульок.Це значно менше за суму в 101 тис. доларів, яку Кабмін збирається витратити на рекламу реформ в Україні на телеканалі BBC WORLD NEWS.
  • ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”. Має не лише великі премії, а й нічогенькі бюджети на боротьбу з бурульками – 216 000 грн. Термін – також до 31 грудня. Ба більше, на тому ж ProZorro відкриті ще два тендери компанії, тільки на суми 120 000 грн і 128 000 грн. Загалом компанія готова заплатити 464 000 грн за прибирання бурульок аж до весни.
  • “Київтеплоенерго” теж вирішили поборотися з бурульками масштабно і готові витратити на це 108 000 грн. Щоправда, вони – далекоглядніші, бо замовляють цю послугу аж до 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, Рахункова палата виявила ознаки криміналу у роботі системи ProZorro.

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