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Операция "Сосулька": сколько госкомпании потратят на очистку крыш

Киев • УНН

 • 38002 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Государственные структуры выделяют от 20 до 200 000 грн на борьбу с сосульками, ряд соответствующих открытых торгов журналисты УНН нашли на платформе ProZorro.

Операция "Сосулька": сколько госкомпании потратят на очистку крыш

Синоптики говорят, что в этом году зима будет достаточно теплой и мягкой по сравнению с прошлыми несколькими годами. Очевидно, что в государственных структурах тоже читают метеосайты и ​​чиновники решили подстраховаться, чтобы сосульки с их крыш случайно кого-то не травмировали. Но сбивать сосульки с крыш - дело серьезное и явно госслужащие сами лазить по парапетах за ними не будут. В связи с этим, государственные органы завалили ProZorro объявлениями об открытых торгах на "услуги по очистке от сосулек". В общем, все логично, потому что госструктура не имеет права даже канцелярский карандаш купить без объявления тендера, а тут целые сосульки.

Но интересно то, что разбег в суммах, которые ведомства готовы выделить на чистку от сосулек. Мы собрали самые интересные объявления, поехали:

  • Национальный Фармацевтический Университет. 35000 грн на то, чтобы в период с 25 по 31 января фасад помещения почистили от снега и льда.
  • Кабинет министров Украины. 45000 грн уборка сосулек с 28 ноября по 28 декабря. Правда, тут непонятно: будут с января новый тендер объявлять или в Кабмине о погоде знают больше, чем мы и уверены, что сосулек не будет?
  • Кабинет министров Украины. Снова. Ну а что, у них много помещений в Правительственном квартале, некоторые из них разбросаны по разным улицам. Тем не менее, все те же 45 000 грн. Выполнение услуги запросили до 31 декабря. В общем Кабмин потратит 90 000 грн на уборку сосулек. Это значительно меньше суммы в 101 тыс. долларов, которую Кабмин собирается потратить на рекламу реформ в Украине на телеканале BBC WORLD NEWS.
  • ОАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины". Имеют не только большие премии, но и неплохой бюджеты на борьбу с сосульками - 216000 грн. Срок - также до 31 декабря. Более того, на том же ProZorro открыты еще два тендера компании, только на суммы 120 000 грн и 128 000 грн. Всего компания готова заплатить 464 000 грн за уборку сосулек до весны.
  • "Киевтеплоэнерго" тоже решили побороться с сосульками масштабно и готовы потратить на это 108 000 грн. Правда, они - дальновиднее, потому хотят заказывают эту услугу вплоть до 31 марта 2019 года.

Напомним, Счетная палата выявила признаки криминала в работе системы ProZorro.

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