Оператор “Північного потоку-2” повідомив про готовність морської частини нитки

Цитата

“Морська частина першої нитки „Північного потоку — 2“ технічно завершена. 4 червня була закінчена трубоукладки, сьогодні здійснено захлест — укладені з боку Росії і Німеччини морські секції газопроводу з’єднані між собою”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

У компанії також відзначили, що з 11 серпня розпочнуться пусконалагоджувальні роботи по заповненню газопроводу газом. Трубоукладальні роботи по морській частині другої нитки тривають. Підкреслюється, що всі роботи проводяться у відповідності з усіма необхідними дозволами.

Контекст

Проект “Північний потік-2” передбачає спорудження двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Пропускна здатність кожної — 27,5 млрд кубометрів на рік. Новий газопровід подвоїть потужність першого “Північного потоку”, маршрут якого в основному і повторить.

США і Німеччина 21 липня досягли угоди по проекту “Північний потік-2”. Зокрема, Вашингтон визнав, що санкції не зупинять його реалізацію, а Берлін зобов’язався домагатися продовження транзиту російського газу територією України. Американська влада разом з тим залишила за собою право вживати заходів у разі “використання Росією енергетики як геополітичної зброї в Європі” і агресії відносно України, заявили у Держдепартаменті.

Україна і Польща вважають, що відмова від спроб зупинити будівництво газопроводу поглиблює кризу.

Російська сторона неодноразово заявляла, що нібито ніколи не використовувала енергоресурси як інструмент тиску.