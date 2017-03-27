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Оператор “М.С.Л.” запустив нову миттєву лотерею “Гороскоп”

Оператор “М.С.Л.” запустив нову миттєву лотерею “Гороскоп”

Київ • УНН

 • 8493 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Колекція електронних миттєвих лотерей (ЕМЛ) отримала поповнення. Оператор державних лотерей “М.С.Л.” офіційно повідомив про старт продажу нової лотереї під назвою “Гороскоп”, повідомляє УНН.

“Своїм гравцям новинка традиційно пропонує цікавий ігровий процес, приємний дизайн, доступну ціну, купу грошових призів та особливу родзинку у вигляді астрологічного передбачення, що друкуватиметься на кожному лотерейному квитку.

Вартість однієї гри — 10 гривень, а найбільший грошовий приз лотереї становить 100 000 гривень. Окрім головного призу на гравців чекають виграші розміром від 10 до 10 000 гривень. Придбати лотерею "Гороскоп“ можна вже зараз на всіх точках продажу лотерей "М.С.Л.“ по всій Україні. До речі, виграшним є майже кожен третій лотерейний квиток”, — повідомив оператор державних лотерей.

Нагадаємо, за даними реєстру Міністерства фінансів України, “М.С.Л.” визнаний найбільшим оператором державних лотерей, який має понад 100 лотерейних брендів.

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