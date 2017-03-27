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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Оператор "М.С.Л." запустил новую мгновенную лотерею "Гороскоп"

Оператор "М.С.Л." запустил новую мгновенную лотерею "Гороскоп"

Киев • УНН

 • 8492 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Коллекция электронных мгновенных лотерей (ЭМЛ) получила пополнение. Оператор государственных лотерей "М.С.Л." официально сообщил о старте продаж новой лотереи под названием "Гороскоп", сообщает УНН.

"Своим игрокам новинка традиционно предлагает интересный игровой процесс, приятный дизайн, доступную цену, кучу денежных призов и особую изюминку в виде астрологического предсказания, которое будет печататься на каждом лотерейном билете.

Стоимость одной игры - 10 гривен, а самый большой денежный приз лотереи составляет 100 000 гривен. Кроме главного приза игроков ждут выигрыши размером от 10 до 10 000 гривен. Купить лотерею "Гороскоп" можно уже сейчас во всех точках продажи лотерей "М.С.Л." по всей Украине. Кстати, выигрышным является почти каждый третий лотерейный билет", - сообщил оператор государственных лотерей.

Напомним, по данным реестра Министерства финансов Украины, "М.С.Л." признан крупнейшим оператором государственных лотерей, который имеет более 100 лотерейных брендов.

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