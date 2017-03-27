Оператор "М.С.Л." запустил новую мгновенную лотерею "Гороскоп"

"Своим игрокам новинка традиционно предлагает интересный игровой процесс, приятный дизайн, доступную цену, кучу денежных призов и особую изюминку в виде астрологического предсказания, которое будет печататься на каждом лотерейном билете.

Стоимость одной игры - 10 гривен, а самый большой денежный приз лотереи составляет 100 000 гривен. Кроме главного приза игроков ждут выигрыши размером от 10 до 10 000 гривен. Купить лотерею "Гороскоп" можно уже сейчас во всех точках продажи лотерей "М.С.Л." по всей Украине. Кстати, выигрышным является почти каждый третий лотерейный билет", - сообщил оператор государственных лотерей.

Напомним, по данным реестра Министерства финансов Украины, "М.С.Л." признан крупнейшим оператором государственных лотерей, который имеет более 100 лотерейных брендов.