Оператор ГТС України: транзит до Угорщини найбільш затребуваний, без нього співпраця з гравцями ринку – під питанням

Деталі

Так, в ОГТСУ зазначили, що, відповідно до угоди з Газпромом за принципом “ship-or-pay”, Україна має отримувати кошти за транзит до кінця 2024 року.

Проте, вважає оператор, є ризик зменшення фізичних обсягів транзиту газу через територію України. А вірогідність продовження транзиту по цьому напрямку після 2024 року “не надто висока”.

Цитата

“Від початку 2021 року транзит газу в напрямку Угорщини становив 6,9 млрд куб. м, що становить 21,2% від загального обсягу транзиту через територію України, імпорт — 2,1 млрд куб. м, що становить 90% від загального обсягу імпорту в Україну за поточний, 2021-ий, рік. Тож, на сьогодні саме угорсько-український маршрут став найбільш затребуваним для імпорту природного газу до України в учасників ринку як найбільш економічно привабливий. І це вигідно обом сторонам”, — наголосили в ОГТСУ.

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“Проте без транзиту через Україну до Угорщини і далі — до інших країн, ця взаємовигідна співпраця — під питанням. І тоді постраждають обидві сторони. Можливості здійснення імпорту з Угорщини до України, зберігання газу в українських ПСГ угорськими компаніями будуть значно ускладнені без наявності фізичного потоку в напрямку Україна-Угорщина. Тобто втрати понесе не лише Україна”, — зазначає оператор.

Контекст

Угорщина цього тижня підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані. МЗС України повідомив, що ініціював перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін. Українська сторона також звернеться до Єврокомісії з надання оцінки відповідності новій угорсько-російській газовій угоді з європейським законодавством у сфері енергетики.

Голова ОГТСУ Сергій Макогон своєю чергою повідомив, що очікує значне подальше скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну.