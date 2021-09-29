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Оператор ГТС Украины: транзит в Венгрию наиболее востребован, без него сотрудничество с игроками рынка - под вопросом

Оператор ГТС Украины: транзит в Венгрию наиболее востребован, без него сотрудничество с игроками рынка - под вопросом

Киев  •  УНН

 • 41720 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. На сегодня именно венгерско-украинский маршрут стал наиболее востребованным для импорта природного газа в Украину у участников рынка, однако без транзита через Украину в Венгрию и дальше это сотрудничество - под вопросом. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Управлении коммуникаций Оператора ГТС Украины.

Детали

Так, в ОГТСУ отметили, что в соответствии с соглашением с Газпромом по принципу "ship-or-pay", Украина должна получать деньги за транзит до конца 2024 года.

Однако, считает оператор, есть риск уменьшения физических объемов транзита газа через территорию Украины. А вероятность продолжения транзита по этому направлению после 2024 года "не слишком высока".

Цитата

"С начала 2021 года транзит газа в направлении Венгрии составил 6,9 млрд куб. м, что составляет 21,2% от общего объема транзита через территорию Украины, импорт - 2,1 млрд куб. м, что составляет 90% от общего объема импорта в Украину за текущий, 2021-й год. Поэтому, на сегодняшний день именно венгерско-украинский маршрут стал наиболее востребованным для импорта природного газа в Украину в участников рынка как наиболее экономически привлекательный. И это выгодно обеим сторонам", - отметили в ОГТСУ.

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"Однако без транзита через Украину в Венгрию и далее - в другие страны, это взаимовыгодное сотрудничество - под вопросом. И тогда пострадают обе стороны. Возможности осуществления импорта из Венгрии в Украину, хранения газа в украинских ПХГ венгерскими компаниями будут значительно осложнены без наличия физического потока в направлении Украина-Венгрия. То есть потери понесет не только Украина", - отмечает оператор.

Контекст

Венгрия на этой неделе подписала долгосрочный контракт с российской компанией "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы. МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинский-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок. Украинская сторона также обратится к Еврокомиссии по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

Председатель ОГТСУ Сергей Макогон в свою очередь сообщил, что ожидает значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину.

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