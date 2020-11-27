Оператор ГТС України: навіть з РФ ми працюємо за європейськими принципами

“У нас вже є дуже великий успіх по впровадженню міжоператорських угод з нашими партнерами, з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Молдовою, Румунією, і навіть з Російською Федерацією ми працюємо за загальноєвропейськими принципами. Це була дуже складна робота, щоб домовитись, по-перше, з Газпромом, працювати за європейськими принципами”, — сказав Макогон.

З його слів, протяом цього року Оператор ГТС показав, що може функціонувати як незалежний європейський оператор.

“Показовий елемент нашої успішної роботи в цьому році — це те, що не було ніяких конфліктів з Газпромом, ніяких звинувачень, що десь там газ подівся, тощо”, — додав він.

Нагадаємо, у червні Макогон повідомив, що “Газпром” почав демонтувати труби на своїй території, якими газ поставляється до кордону з Україною, фактично вони хочуть знищити навіть теоретичну можливість транзиту газу через Україну в майбутньому.