Оператор ГТС України: навіть з РФ ми працюємо за європейськими принципами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Україна працює за європейськими принципами навіть з Газпромом, за рік з російською компанією не було жодних конфліктів. Про це під час онлайн-брифінгу “П’ять років газової незалежності України” розповів глава оператора ГТС Сергій Макогон, передає УНН.
“У нас вже є дуже великий успіх по впровадженню міжоператорських угод з нашими партнерами, з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Молдовою, Румунією, і навіть з Російською Федерацією ми працюємо за загальноєвропейськими принципами. Це була дуже складна робота, щоб домовитись, по-перше, з Газпромом, працювати за європейськими принципами”, — сказав Макогон.
З його слів, протяом цього року Оператор ГТС показав, що може функціонувати як незалежний європейський оператор.
“Показовий елемент нашої успішної роботи в цьому році — це те, що не було ніяких конфліктів з Газпромом, ніяких звинувачень, що десь там газ подівся, тощо”, — додав він.
Нагадаємо, у червні Макогон повідомив, що “Газпром” почав демонтувати труби на своїй території, якими газ поставляється до кордону з Україною, фактично вони хочуть знищити навіть теоретичну можливість транзиту газу через Україну в майбутньому.