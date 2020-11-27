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Оператор ГТС Украины: даже с РФ мы работаем по европейским принципам

Оператор ГТС Украины: даже с РФ мы работаем по европейским принципам

Киев  •  УНН

 • 12691 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украина работает по европейским принципам даже с Газпромом, за год с российской компанией не было никаких конфликтов. Об этом во время онлайн-брифинга “Пять лет газовой независимости Украины” рассказал глава оператора ГТС Сергей Макогон, передает УНН.

“У нас уже есть очень большой успех по внедрению межоператорских соглашений с нашими партнерами, с Польшей, Венгрией, Словакией, Молдовой, Румынией, а также с Российской Федерацией мы работаем по общеевропейским принципам. Это была очень сложная работа, чтобы договориться, во-первых, с Газпромом, работать по европейским принципам”, — сказал Макогон.

По его словам, Протятые этого года Оператор ГТС показал, что может функционировать как независимый европейский оператор.

“Показательный элемент нашей успешной работы в этом году — это то, что не было никаких конфликтов с Газпромом, никаких обвинений, что где-то газ делся и т.д.”, — добавил он.

Напомним, в июне Макогон сообщил, что “Газпром” начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется до границы с Украиной, фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем.

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