Оператор ГТС поділився труднощами у переговорах з Румунією

“Незважаючи на те, що Україна досягла значного прогресу з іншими сусідами — членами ЄС, запустивши такі нові послуги як short-haul та віртуальний реверс з Польщею, Угорщиною та Словаччиною, — з Румунією ситуація виявилася менш успішною”, — зазначають в ОГТСУ.

Так, повідомляється що Україні вдалося підписати лише одну Угоду про взаємодію, хоча Україна та Румунія мають п’ять точок з’єднання. Затримку в підписанні наступних угод про взаємодію, румунський оператор газотранспортної системи “Трансгаз” пояснює розбіжностями у вимірюванні газу на прикордонних газовимірювальних станціях з Україною.

“Ми постійно отримуємо запити від трейдерів щодо експорту газу в Румунію, оскільки це зараз привабливий ринок... З нашої сторони ми повністю готові підписати угоди про взаємодію з румунським „Трансгазом“. Я навіть підписав таку угоду і відправив до „Трансгазу“, але жодної відповіді ми не отримали... Для нас транзит до Румунії — це не дуже велика бізнес-можливість порівняно з іншими напрямками. В першу чергу румунські споживачі залежать від обмежених можливостей імпорту та в результаті цього отримують більш високі ціни на газ. Я думаю, що цю ситуацію має дослідити місцевий регулятор та органи з питань конкуренції”, — сказав Макогон.

Як повідомляв УНН, на думку Макогона, у наступні місяці в Україну можуть бути імпортовані більші обсяги газу, оскільки європейські компанії можуть використати Україну для зберігання надлишкового ресурсу, навіть російський “Газпром” може скористатися українськими сховищами.