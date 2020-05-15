Оператор ГТС поделился трудностями в переговорах с Румынией

"Несмотря на то, что Украина достигла значительного прогресса с другими соседями - членами ЕС, запустив такие новые услуги как short-haul и виртуальный реверс с Польшей, Венгрией и Словакией, - с Румынией ситуация оказалась менее успешной", - отмечают в ОГТСУ.

Так, сообщается, что Украине удалось подписать только одно Соглашение о взаимодействии, хотя Украина и Румыния имеют пять точек соединения. Задержку в подписании следующих соглашений о взаимодействии, румынский оператор газотранспортной системы "Трансгаз" объясняет различиями в измерении газа на пограничных газоизмерительных станциях с Украиной.

"Мы постоянно получаем запросы от трейдеров по экспорту газа в Румынию, поскольку это сейчас привлекательный рынок ... С нашей стороны мы полностью готовы подписать соглашения о взаимодействии с румынским "Трансгазом". Я даже подписал такое соглашение и отправил в "Трансгаз", но никакого ответа мы не получили ... Для нас транзит в Румынию - это не очень большая бизнес-возможность сравнению с другими направлениями. В первую очередь румынские потребители зависят от ограниченных возможностей импорта и в результате этого получают более высокие цены на газ. Я думаю, что эту ситуацию должен исследовать местный регулятор и органы по вопросам конкуренции", - сказал Макогон.

Как сообщал УНН, по мнению Макогона, в последующие месяцы в Украину могут быть импортированы большие объемы газа, поскольку европейские компании могут использовать Украину для хранения избыточного ресурса, даже российский "Газпром" может воспользоваться украинскими хранилищами.