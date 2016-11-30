ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів на день - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) під час зустрічі у Відні у середу досягла угоди щодо скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів на день. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на одного з делегатів групи, передає УНН.
"ОПЕК досягнута домовленість про скорочення видобутку нафти на 1,2 мільйона барелів - до 32,5 мільйона барелів на день на міністерській зустрічі у Відні", - йдеться у повідомленні.
На засіданні в кінці вересня в Алжирі країни ОПЕК дійшли згоди заморозити видобуток нафти для стабілізації цін на сировину.