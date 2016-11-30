ОПЕК договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день - СМИ

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) во время встречи в Вене в среду достигла соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов группы, передает УНН.