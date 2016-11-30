ОПЕК договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) во время встречи в Вене в среду достигла соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов группы, передает УНН.
"ОПЕК достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей - до 32,5 миллиона баррелей в день на министерской встрече в Вене", - говорится в сообщении.