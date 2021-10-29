Опалювальний сезон в Одесі стартує 1 листопада

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Насамперед централізоване опалення включать у лікарнях та поліклініках, а також в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Після підключення цих установ тепло пустять до житлових багатоквартирних будинків.

Зазначимо, що 29 жовтня на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади, яке проходило в Одесі за участю президента Зеленського, Труханов заявив, що міська влада не допустить підвищення вартості опалення для населення цієї зими.