Отопительный сезон в Одессе стартует 1 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Отопительный сезон в Одессе должен начаться с 1 ноября. Соответствующий указ подписал городской голова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Детали
В первую очередь централизованное отопление включат в больницах и поликлиниках, а также в учреждениях дошкольного и общего среднего образования. После подключения этих учреждений тепло пустят в жилые многоквартирные дома.
Отметим, что 29 октября на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое проходило в Одессе при участии президента Зеленского, Труханов заявил, что городские власти не допустят повышения стоимости отопления для населения этой зимой.