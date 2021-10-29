Отопительный сезон в Одессе стартует 1 ноября

Детали

В первую очередь централизованное отопление включат в больницах и поликлиниках, а также в учреждениях дошкольного и общего среднего образования. После подключения этих учреждений тепло пустят в жилые многоквартирные дома.

Отметим, что 29 октября на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое проходило в Одессе при участии президента Зеленского, Труханов заявил, что городские власти не допустят повышения стоимости отопления для населения этой зимой.