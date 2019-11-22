Опалення повністю підключили у 18 областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Опалення під час нинішнього сезону підключили вже у 99,9% житлових будинків в Україні, повністю - житловий і соціальний фонди - підключили у 18 областях України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства розвитку громад і територій.
"Станом на 22 листопада опалюються 99,9% об’єктів житлового та 99,9% об’єктів соціального фондів. На 100% підключені до опалення 18 областей - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська", - повідомили у відомстві.
За даними міністерства, не підключені всі об’єкти соціальної та житлових сфер у:
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- Запорізькій (соціальна сфера – 99,5%),
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- Кіровоградській (житлова сфера - 98,1%, соціальна – 99,5%),
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- Одеській (житлова – 99,6%, соціальна – 99,8%),
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- Полтавській (соціальна – 97,7%),
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- Херсонській (житлова – 99,4%),
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- Чернівецькій (соціальна – 99,7%) областях,
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- Київ (житлова – 99,8%).
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Нагадаємо, у двох містах на Львівщині - Новояворівську та Новому Роздолі, де були проблеми зі стартом опалювального сезону, почали подавати тепло.