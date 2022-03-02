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ОП: темпи російської операції збили, просування окупантів на Чернігівському та Сумському напрямках зупинено

ОП: темпи російської операції збили, просування окупантів на Чернігівському та Сумському напрямках зупинено

Київ • УНН

 • 152213 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. На Чернігівському та Сумському напрямках зупинено просування окупантів. Про це заявив на брифінгу радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Північно-західніше Києва противник продовжує зосереджувати свої зусилля та угруповування для того, щоб розвивати наступ на Київ, але йому це не вдається завдяки системній та вправній роботі ЗСУ. Вчора були нанесені авіаційні та артилерійські удари, які збили темпи російської операції. Зараз вони там відновлюють втрати й поки нікуди не рухаються”, — розповів Арестович.

Деталі

За його словами, на Чернігівському та Сумському напрямку зупинено просування ворога.

“Чернігівський та Сумський напрямок. Зупинено просування ворога. Вони практично там не рухаються. Їх добивають наші військові, розпочавши справжнє полювання за колонами противника”, — сказав Арестович.

Арестович повідомив, що у Харкові противник працює по місту.

“Харків. Противник працює по місту, причому важкими реактивними системами залпового вогню, авіацією, тому що, я так розумію, поставлене завдання психологічно зламати Харків та вчинити терор. Проте ЗСУ та територіальна оборона та інші захисники міста дуже вправно атакують противника. Противник там зазнає нечуваних втрат. За деякими даними, над Харковом вчора збито декілька літаків противника. Дані уточнюються”, — розповів Арестович.

Доповнення

За даними мера столиці Віталія Кличка, зі сторони Білорусі до Києва наближається велика кількість танків.

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