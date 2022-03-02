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ОП: темпы российской операции сбили, продвижение оккупантов на Черниговском и Сумском направлениях остановлено

ОП: темпы российской операции сбили, продвижение оккупантов на Черниговском и Сумском направлениях остановлено

Киев • УНН

 • 152210 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. На Черниговском и Сумском направлениях остановлено продвижение оккупантов. Об этом заявил на брифинге советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Северо-западнее Киева противник продолжает сосредоточивать свои усилия и группировки для того, чтобы развивать наступление на Киев, но ему это не удалось благодаря системной и умелой работе ВСУ. Вчера были нанесены авиационные и артиллерийские удары, сбившие темпы российской операции. Сейчас они там восстанавливают потери и пока никуда не двигаются”, — рассказал Арестович.

Детали

По его словам, на Черниговском и Сумском направлении остановлено продвижение врага.

“Черниговское и Сумское направление. Остановлено продвижение врага. Они практически там не двигаются. Их добивают наши военные, начав настоящую охоту за колоннами противника”, — сказал Арестович.

Арестович сообщил, что в Харькове противник работает по городу.

“Харьков. Противник работает по городу, причем тяжелыми реактивными системами залпового огня, авиацией, потому что, я так понимаю, поставлена задача психологически сломать Харьков и совершить террор. Однако ВСУ и территориальная оборона и другие защитники города очень ловко атакуют противника. Противник там несет неслыханные потери. По некоторым данным, над Харьковом вчера сбито несколько самолетов противника. Данные уточняются”, — рассказал Арестович.

Дополнение

По данным мэра столицы Виталия Кличко, со стороны Беларуси к Киеву приближается большое количество танков.

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