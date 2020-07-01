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ОП планує ініціювати закон, що забороняє публікацію прослушки чиновників - Єрмак

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Офіс Президента планує підготувати законопроект, згідно з яким, публікувати секретні записи розмов високопосадовців буде злочином. Про це в інтерв'ю американському виданню The Washington Post заявив керівник ОП Андрій Єрмак, передає УНН.

Так, Єрмак зазначив, що дана ініціатива повинна покласти край "зловмисный практиці" подібних публікацій, додавши, що це необхідно для "захисту державної безпеки".

"Хочу наголосити, що ми розглядаємо це як пряме порушення національної безпеки нашої країни. Це ненормально, коли хтось записує главу держави. І не важливо, чи є це незаконним діянням громадянина України з якихось внутрішніх мотивів, або за цим стоять якісь іноземні спецслужби", - зазначив Єрмак, коментуючи записи розмов п'ятого президента України Петра Порошенка та екс-віце-президента США Джо Байдена.

Як вважають журналісти видання, такий крок може "заспокоїти міжнародних дипломатів, стривожених тим, що в Україні важко підтримувати конфіденційність розмов на високому рівні", а також "могло б захистити Зеленського і його команду від руйнівних витоків або кампаній дезінформації, які постійно з'являються". При цьому вони вважають, що цей захід може також викликати невдоволення серед журналістів і антикорупційних активістів, якщо він не дозволить їм показувати записи з корупцією державних чиновників, суддів, прокурорів та інших осіб.

Раніше УНН писав, що США не зверталися до України щодо записів розмови нібито Порошенка з Байденом.

Додамо, із запису нібито розмови Порошенка і Байдена від 13 травня 2016 року, яку представив нардеп Андрій Деркач, зокрема, стало відомо, що нібито п'ятий Президент України Петро Порошенко в травні 2016 року нібито похвалився віце-президенту США Джо Байдену, що підняв тарифи на комунальні послуги в країні на 100%, що на 25% більше того, що вимагав МВФ.

Українські Національні Новини

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