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ОП планирует инициировать закон, запрещающий публикацию прослушки чиновников - Ермак

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Офис Президента планирует подготовить законопроект, согласно которому, публиковать секретные записи разговоров высоких должностных лиц будет преступлением. Об этом в интервью американскому изданию The Washington Post заявил руководитель ОП Андрей Ермак, передает УНН.

Так, Ермак отметил, что данная инициатива должна положить конец “злонамеренной практике” подобных публикаций, добавив, что это необходимо для “защиты государственной безопасности”.

“Хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем это как прямое нарушение национальной безопасности нашей страны. Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно, является ли это незаконным деянием гражданина Украины из-за каких-то внутренних мотивов, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы”, — отметил Ермак, комментируя записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.

Как считают журналисты издания, такой шаг может “успокоить международных дипломатов, встревоженных тем, что в Украине трудно поддерживать конфиденциальность разговоров на высоком уровне”, а также “могло бы защитить Зеленского и его команду от разрушительных утечек или кампаний дезинформации, которые постоянно появляются”. При этом они считают, что эта мера может также вызвать недовольство среди журналистов и антикоррупционных активистов, если она не позволит им показывать записи с коррупцией государственных чиновников, судей, прокуроров и других лиц.

Ранее УНН писал, что США не обращались к Украине относительно записей разговора якобы Порошенко с Байденом.

Добавим, из записи якобы разговора Порошенко и Байдена от 13 мая 2016 года, которую представил нардеп Андрей Деркач, в частности, стало известно, что якобы пятый Президент Украины Петр Порошенко в мае 2016 года якобы похвастался вице-президенту США Джо Байдену, что поднял тарифы на коммунальные услуги в стране на 100%, что на 25% больше того, что требовал МВФ.

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