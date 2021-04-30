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ООС: зафіксували 13 ворожих обстрілів, є поранений

ООС: зафіксували 13 ворожих обстрілів, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Протягом минулої доби, 29 квітня, було зафіксовано 13 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це інформують у штабі ООС, пише УНН.

Деталі

Зокрема, неподалік селищ Невельське та Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Красногорівки – ще й зі станкових протитанкових гранатометів. В районі населених пунктів Луганське та Павлопіль противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська та Водяного ворог застосував автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети. У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі селищ Піски, Золоте-4 та Верхньоторецьке збройні формування Російської Федерації здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів. Біля населеного пункту Шуми російські загарбники здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу селища Новгородське ворог відкривав вогонь із бойової машини піхоти та ручних протитанкових гранатометів.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Поточна доба

Станом на 7 годину ранку, 30 квітня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Нагадаємо

Впродовж минулої доби, 28 квітня, у зоні ООС зафіксовано 15 ворожих порушень режиму припинення вогню, з початку поточної доби - ще три. Напередодні один військовослужбовець був поранений.

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