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ООС: вчора 15 ворожих порушень "режиму тиші" і ще три - сьогодні, є поранений

Київ • УНН

 • 12671 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Впродовж минулої доби, 28 квітня, у зоні ООС зафіксовано 15 ворожих порушень режиму припинення вогню, з початку поточної доби - ще три. Напередодні один військовослужбовець був поранений, він перебуває у задовільному стані. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресцентру ООС.

Цитата:

"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом минулої доби, 28 квітня, було зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

"Станом на 7 годину ранку, 29 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню", - додали у штабі.

Деталі

Зокрема, 28 квітня у передмісті Красногорівки противник вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Катеринівки російські загарбники двічі здійснили обстріли, застосувавши міномети калібру 120 мм, стрілецьку зброю, ручні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

Неподалік Водяного російсько-окупаційні війська шість разів відкривали вогонь у бік позицій українських захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. 

Біля селища Світлодарськ окупанти застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети. Неподалік Авдіївки противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля селища Золоте-4 – з ручних протитанкових гранатометів. Зі стрілецької зброї збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл населеного пункту Зайцеве.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого - задовільний", - повідомили у штабі.

На обстріли противника наші захисники, як зазначається, відкривали вогонь у відповідь.

Поблизу Водяного збройні формування Російської Федерацій здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Уже з початку поточної доби, 29 квітня, неподалік населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля Павлополя – ще й з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська противник застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Доповнення

Протягом доби 27 квітня у районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, четверо бійців були поранений, один загинув.

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