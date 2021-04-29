ООС: вчора 15 ворожих порушень "режиму тиші" і ще три - сьогодні, є поранений

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Впродовж минулої доби, 28 квітня, у зоні ООС зафіксовано 15 ворожих порушень режиму припинення вогню, з початку поточної доби - ще три. Напередодні один військовослужбовець був поранений, він перебуває у задовільному стані. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресцентру ООС.