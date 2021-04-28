ООС: четверо бійців поранені, один загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Протягом минулої доби, 27 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС, пише УНН.
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Поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а біля населеного пункту Опитне — ще з протитанкового ракетного комплексу.
Неподалік селища Майорськ окупанти тричі обстрілювали позиції наших воїнів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У передмісті Талаківки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, а біля населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ — автоматичні станкові гранатомети.
У районі Кам’янки та Павлополя ворог кілька разів відкривав вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.
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“Поблизу населеного пункту Широкине окупанти обстрілювали позиції наших захисників зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Військовослужбовцю оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого — задовільний. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь”, — йдеться у повідомленні.
Вчора, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування несумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування. Воїнів доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.