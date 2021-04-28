ООС: четверо бойцов ранены, один погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 27 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, пишет УНН.
Детали
Вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а у населенного пункта Опытное — еще с противотанкового ракетного комплекса.
Недалеко от поселка майорских оккупанты трижды обстреливали позиции наших воинов из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде Талаковка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел, используя станковые противотанковые гранатометы, а у населенного пункта ЛУГАНСКЕ — автоматические станковые гранатометы.
В районе Каменки и Павлополь враг несколько раз открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.
Цитата
“Вблизи населенного пункта Широкино оккупанты обстреливали позиции наших защитников из стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь ”, - говорится в сообщении.
Вчера, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще тры военнослужащие получили боевые травмы. Воинов доставлен в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.