ООС: четверо бойцов ранены, один погибший

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 13470 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 112500 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 168167 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 171231 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 253769 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 295929 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 154463 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142535 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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КИЕВ. 28 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 27 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, пишет УНН.

Детали

Вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а у населенного пункта Опытное — еще с противотанкового ракетного комплекса.

Недалеко от поселка майорских оккупанты трижды обстреливали позиции наших воинов из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Талаковка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел, используя станковые противотанковые гранатометы, а у населенного пункта ЛУГАНСКЕ — автоматические станковые гранатометы.
В районе Каменки и Павлополь враг несколько раз открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Цитата

“Вблизи населенного пункта Широкино оккупанты обстреливали позиции наших защитников из стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь ”, - говорится в сообщении.

Вчера, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще тры военнослужащие получили боевые травмы. Воинов доставлен в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

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