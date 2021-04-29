ООС: вчера 15 вражеских нарушений "режима тишины" и еще три - сегодня, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В течение прошлых суток, 28 апреля, в зоне ООС зафиксировано 15 вражеских нарушений режима прекращения огня, с начала текущих суток - еще три. Накануне один военнослужащий был ранен, он находится в удовлетворительном состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.
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"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 28 апреля, было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"По состоянию на 7:00 утра, 29 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - добавили в штабе.
Детали
В частности, 28 апреля в пригороде Красногоровки противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Катериновки российские захватчики дважды совершили обстрелы, применив минометы калибра 120 мм, стрелковое оружие, ручные станковые и станковые противотанковые гранатометы.
Неподалеку Водяного российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь в сторону позиций украинских защитников с минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
У поселка Светлодарск оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы. Неподалеку Авдеевки противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у поселка Золотое-4 - из ручных противотанковых гранатометов. Из стрелкового оружия вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Зайцево.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сообщили в штабе.
На обстрелы противника наши защитники, как отмечается, открывали огонь в ответ.
Вблизи Водяного вооруженные формирования Российской Федераций осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Уже с начала текущих суток, 29 апреля, недалеко от населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Павлополя - еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.
Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Дополнение
В течение суток 27 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, четверо бойцов были ранены, один погиб.