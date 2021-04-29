ООС: вчера 15 вражеских нарушений "режима тишины" и еще три - сегодня, есть раненый

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В течение прошлых суток, 28 апреля, в зоне ООС зафиксировано 15 вражеских нарушений режима прекращения огня, с начала текущих суток - еще три. Накануне один военнослужащий был ранен, он находится в удовлетворительном состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.