ООС: зафиксировано 13 вражеских обстрелов, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 29 апреля, было зафиксировано 13 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом информируют в штабе ООС, пишет УНН.
Детали
В частности, неподалеку поселков Невельске и Опытное, российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Красногоровки - еще и с станковых противотанковых гранатометов. В районе населенных пунктов Луганское и Павлополь противник вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Светлодарска и Водяного враг применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы. В пригороде Причепиловка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе поселков Пески, Золотое-4 и Верхнеторецкое вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов. У населенного пункта Шумы российские захватчики совершили обстрел из стрелкового оружия.
Вблизи поселка Новгородское враг открывал огонь из боевой машины пехоты и ручных противотанковых гранатометов.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
Текущие сутки
По состоянию на 7:00 утра, 30 апреля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.
Напомним
В течение прошлых суток, 28 апреля, в зоне ООС зафиксировано 15 вражеских нарушений режима прекращения огня, с начала текущих суток - еще три. Накануне один военнослужащий был ранен.