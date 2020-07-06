ООС: зафіксовано шість обстрілів від бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Упродовж поточної доби в районі операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики шість разів порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"6 липня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. У переважній більшості випадків противник задіяв заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - повідомили у пресцентрі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог посеред ночі випустив два десятки артилерійських снарядів калібру 122 мм по наших опорних пунктах поблизу Новгородського. Згодом, на світанку, окупанти продовжили свою вогневу активність біля цього населеного пункту, а також неподалік Зайцевого і Південного, де застосували міномети калібру 120 мм. Окрім того, у ранковий час, агресор з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстріляв позиції наших захисників на підступах до Хутору Вільний.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", факт порушення режиму припинення вогню зафіксовано неподалік Верхньоторецького. На цій ділянці фронту окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
"За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Його оперативно доставлено до лікувального закладу та надано невідкладну допомогу. Стан здоров’я українського захисника задовільний. На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в шатбі ООС.
Нагадаємо, 5 липня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.