ООС: зафиксировано шесть обстрелов от боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В течение текущих суток в районе операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В подавляющем большинстве случаев противник задействовал запрещенное минскими договоренностями вооружение", - сообщили в пресс-центре.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг посреди ночи выпустил два десятка артиллерийских снарядов калибра 122 мм по нашим опорных пунктам вблизи Новгородского. Впоследствии, на рассвете, оккупанты продолжили свою огневую активность у этого населенного пункта, а также недалеко от Зайцево и Пивденного, где применили минометы калибра 120 мм. Кроме того, в утреннее время, агрессор из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции наших защитников на подступах к Хутору Вольному.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", факт нарушения режима прекращения огня зафиксирован неподалеку Верхнеторецкого. На этом участке фронта оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, оказана неотложная помощь. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в шатби ООС.
Напомним, 5 июля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.