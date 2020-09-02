ООС: зафіксовано один обстріл з боку бойовиків

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, зафіксовано одне порушення домовленостей Тристоронньої контактної групи з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.

Так, на ділянці фронту поблизу Мар’їнки відмічено ворожу провокацію з підствольного гранатомету. Неприцільний постріл противника не ніс загрози нашим захисникам, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували.

"Серед особового складу Об’єднаних сил втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 1 вересня бойовики три рази порушили режим припинення вогню.