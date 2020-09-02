ООС: зафіксовано один обстріл з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, зафіксовано одне порушення домовленостей Тристоронньої контактної групи з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.
Так, на ділянці фронту поблизу Мар’їнки відмічено ворожу провокацію з підствольного гранатомету. Неприцільний постріл противника не ніс загрози нашим захисникам, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували.
"Серед особового складу Об’єднаних сил втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 1 вересня бойовики три рази порушили режим припинення вогню.