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ООС: зафиксирован один обстрел со стороны боевиков

Киев • УНН

 • 14935 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: зафиксирован один обстрел со стороны боевиков

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксировано одно нарушение договоренностей Трехсторонней контактной группы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Так, на участке фронта вблизи Марьинки отмечено вражескую провокацию из подствольного гранатомета. Неприцельный выстрел противника не нес угрозы нашим защитникам, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

"Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 1 сентября боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

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