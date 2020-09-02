ООС: зафиксирован один обстрел со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксировано одно нарушение договоренностей Трехсторонней контактной группы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.
Так, на участке фронта вблизи Марьинки отмечено вражескую провокацию из подствольного гранатомета. Неприцельный выстрел противника не нес угрозы нашим защитникам, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.
"Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 1 сентября боевики три раза нарушили режим прекращения огня.