ООС: бойовики тричі порушували режим тиші

“Минулої доби, 01 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню. Зокрема, у районі Водяного, зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та АГС-17. Також ворожі провокації мали місце на ділянках фронту в районі населених пунктів Майорськ, де зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомету та Мар’їнки, де відмічено кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї”, — повідомили у штабі.

Зазначається, що в усіх випадках дії ворога були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам. “Українські захисники зброю у відповідь не застосовували”, — додається у повідомленні.

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Своєю чергою, у штабі повідомили, що від початку поточної доби, 2 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу. “Однак українські воїни пильності не втрачають та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками.