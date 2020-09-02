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ООС: боевики трижды нарушали режим тишины

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции полностью контролируется украинскими военными, передает УНН.

ООС: боевики трижды нарушали режим тишины

“За прошедшие сутки, 01 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня. В частности, в районе Водяного, зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и АГС-17. Также враждебные провокации имели место на участках фронта в районе населенных пунктов майорских, где зафиксировано выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия”, — сообщили в штабе.

Отмечается, что во всех случаях действия врага были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам. “Украинские защитники оружие в ответ не применяли”, — добавляется в сообщении.

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В свою очередь, в штабе сообщили, что с начала текущих суток, 2 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела. “Однако украинские воины бдительности не теряют и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским защитниками.

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