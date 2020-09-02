Заступник голови СММ ОБСЄ: майже половина спостерігачів місії працює на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ має понад 700 міжнародних спостерігачів, з яких майже половина працює на сході України. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон, передає УНН.
На питання ведучого, чи вистачає СММ кількості спостерігачів в зоні конфлікту Етерінгтон відповів: “Так, на нашу думку кількість спостерігачів достатня... Загалом, як вам відомо, в місії зараз понад 700 міжнародних спостерігачів, з яких майже половина працює на сході країни, а саме в Донецькій та Луганській моніторингових командах... Ми постійно слідкуємо за тим, чи достатня кількість спостерігачів (на місцях)”, — заключив він.
Зокрема, заступник голови СММ ОБСЄ додав, що місія постійно стикається з труднощами при розміщенні спостерігачів на місцях.
“Важливо зазначити, що ми періодично стикаємося з обмеженнями та труднощами на місцях. Іноді нас не допускають у місця, доступ куди для нас є необхідним. Наші камери пошкоджують, або у деяких випадках — знищують. Вже стало звичним, що по нашим дронам ведуть прицільний вогонь”, — наголосив Етерінгтон.
Нагадаємо, раніше в ОБСЄ розповіли про кількість жертв від бойових дій на Донбасі з початку року.