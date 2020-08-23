ООС: зафіксовано один неприцільний обстріл з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, використовуючи стрілецьку зброю, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Водночас, 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ задокументовано біля Авдіївки", - повідомили у пресцентрі.
Поблизу цього населеного пункту ворог здійснив декілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету.
Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.
"Серед українських захисників бойових втрат і поранень немає. Наші військовослужбовці не втрачають пильності та продовжують непохитно виконувати завдання щодо захисту Українського народу і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 22 серпня зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.