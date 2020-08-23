ООС: зафиксирован один неприцельный обстрел со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, используя стрелковое оружие, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. В то же время, 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск задокументирован около Авдеевки", - сообщили в пресс-центре.
Вблизи этого населенного пункта враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.
Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.
"Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет. Наши военнослужащие не теряют бдительности и продолжают стойко выполнять задачи по защите украинского народа и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 22 августа зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.