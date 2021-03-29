ООС: зафіксовано два обстріли з позицій бойовиків

ukru
21:00 • 2712 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 34274 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 37733 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 86524 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 53892 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 92259 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115340 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144332 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183949 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 310176 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 101577 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 98222 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 102144 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 95209 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 87281 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 53228 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 310174 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 244676 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 338378 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 331882 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 62172 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109602 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110441 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107428 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120821 перегляди
Актуальне
ООС: зафіксовано два обстріли з позицій бойовиків

ООС: зафіксовано два обстріли з позицій бойовиків

Київ • УНН

 • 11569 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операціїї Об'єднаних сил на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Цитата: 

"Протягом поточної доби, 29 березня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.

Деталі 

Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", у передмісті населеного пункту Світлодарськ де противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Як наголосили в пресцентрі, бойових втрат серед українських воїнів немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.

"Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення 

28 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79