ООС: зафіксовано два обстріли з позицій бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операціїї Об'єднаних сил на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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"Протягом поточної доби, 29 березня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", у передмісті населеного пункту Світлодарськ де противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Як наголосили в пресцентрі, бойових втрат серед українських воїнів немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.
"Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
28 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.