ООС: за добу зафіксували 5 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Упродовж минулої доби, 23 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилася. Збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це УНН інформують у штабі ООС.
Деталі
В напрямку Південного противник вів турбуючий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Кримського російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Звечора ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в бік населеного пункту Новолуганське.
Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.
Втрат серед українських воїнів немає.
Поточна доба
Протягом поточної доби, 24 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо
Ситуація на Донбасі: інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення знизилась.