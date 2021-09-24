ООС: за сутки зафиксировали 5 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 23 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась. Вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом УНН информируют в штабе ООС.
Детали
В направлении Южного противник вел беспокоящие огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Крымского российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вечером враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону населенного пункта Новолуганское.
Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешено минского договоренностями вооружения.
Потерь среди украинских воинов нет.
Текущие сутки
В течение текущих суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним
Ситуация на Донбассе: интенсивность боевых действий на линии соприкосновения снизилась .