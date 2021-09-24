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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 121567 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 136452 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 116347 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 114365 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 145119 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 122866 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: за сутки зафиксировали 5 обстрелов

ООС: за сутки зафиксировали 5 обстрелов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 23 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась. Вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом УНН информируют в штабе ООС.

Детали

В направлении Южного противник вел беспокоящие огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Крымского российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вечером враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону населенного пункта Новолуганское.

Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешено минского договоренностями вооружения.

Потерь среди украинских воинов нет.

Текущие сутки

В течение текущих суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним

Ситуация на Донбассе: интенсивность боевых действий на линии соприкосновения снизилась .

Украинские Национальные Новости

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