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ООС: за добу чотири ворожих обстріли і загиблий воїн, сьогодні - тиша

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Донбасі впродовж доби 24 листопада зафіксовано чотири ворожих обстріли, один український військовий загинув. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців було повідомлено представників ОБСЄ. З початку поточної доби у зоні ООС утримується "режим тиші". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресцентру ООС.

"Упродовж минулої доби, 24 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили досягнуті домовленості", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними штабу, порушення режиму припинення вогню зафіксовані поблизу населених пунктів Шуми та Південне. На цих ділянках ворог застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

Окрім того, як вказано, вогнем зі стрілецької зброї противник провокував українських захисників неподалік Водяного. По позиціях українських військ у передмісті Авдіївки прицільний вогонь вів ворожий снайпер. "Унаслідок пострілу ворожого снайпера вогнепальне поранення отримав військовослужбовець Об’єднаних сил. Для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу. На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Врятувати життя воїна не вдалося", - додали у штабі.

"Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - зауважили в штабі.

Як повідомляється, від початку поточної доби, 25 листопада, по всій лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша.

Нагадаємо, названо ім'я військового, який загинув на Донбасі від кулі снайпера.

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