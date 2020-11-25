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ООС: за сутки четыре вражеских обстрела и погибший воин, сегодня - тишина

ООС: за сутки четыре вражеских обстрела и погибший воин, сегодня - тишина

Киев  •  УНН

 • 10878 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. На Донбассе в течение суток 24 ноября зафиксировано четыре вражеских обстрела, один украинский военный погиб. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников было сообщено представителям ОБСЕ. С начала текущих суток в зоне ООС удерживается "режим тишины". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.

"За прошедшие сутки, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили достигнутые договоренности", - говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Шумы и Пивденное. На этих участках враг применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

Кроме того, как указано, огнем из стрелкового оружия противник провоцировал украинских защитников неподалеку Водяного. По позициям украинских войск в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел вражеский снайпер. "В результате выстрела вражеского снайпера огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника было доставлено в лечебное учреждение. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось", - добавили в штабе.

"О дерзких и опасных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отметили в штабе.

Как сообщается, с начала текущих суток, 25 ноября, по всей линии разграничения на Донбассе наблюдается тишина.

Напомним, названо имя военного, погибшего на Донбассе от пули снайпера.

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