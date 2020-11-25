ООС: за сутки четыре вражеских обстрела и погибший воин, сегодня - тишина

КИЕВ. 25 ноября. УНН. На Донбассе в течение суток 24 ноября зафиксировано четыре вражеских обстрела, один украинский военный погиб. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников было сообщено представителям ОБСЕ. С начала текущих суток в зоне ООС удерживается "режим тишины". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.