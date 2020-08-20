ООС: з початку доби зафіксовано одне порушення "режиму тиші" неподалік Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Від початку доби до опівдня з боку бойовиків було зафіксовано одне порушення "режиму тиші" поблизу Авдіївки. Про це повідомив полковник Максим Праута із пресцентру Міністерства оборони України, інформує УНН.
"Від початку поточної доби до опівдня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Водночас, на Донецькому напрямку близько 10-ї години ранку противник намагався спровокувати захисників Авдіївки, застосувавши кулемет великого калібру. Військовослужбовці Збройних Сил України на це порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ зброю у відповідь не використовували", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил як минулої, так і поточної доби не було. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою.
Як повідомлялося раніше в УНН, за минулу добу бойовики три рази обстріляли українські позиції.