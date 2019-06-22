ООС: з початку доби вже зафіксовано 9 ворожих пострілів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. З початку доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об’єднаних сил вже зафіксовано 9 ворожих пострілів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“Станом на 12 годину сьогодні, 22 червня, кількість обстрілів з боку російсько-окупаційних військ становить 9, у тому числі із застосуванням 120-го та 82-го мінометів — 3”, — зазначив Праута.
Так, на Луганському напрямку з 8:30 упродовж 20 хвилин противник випустив 18 мін 82-го калібру та вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Нижньотепле.
Приблизно у цей же час зафіксовано обстріл українських позицій неподалік Південного з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.
На Донецькому напрямку ворог вночі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по українських військовослужбовцях, які виконують бойові завдання в районах Водяного, Старогнатівки та Широкиного.
Крім того, близько 5:00 одна 120-мм міна розірвалася на позиціях українських захисників поблизу Красногорівки.
З 6:30 протягом 30 хвилин противник зі станкових протитанкових гранатометів обстрілював захисників Гнутового, а після 8:00 влаштував 15-хвилинну провокацію з використанням кулеметів великого калібру та стрілецької зброї біля Павлополя.
Також з 10:45 до 11:30 окупанти з боку населеного пункту Азов випустили 8 мін калібру 82 мм по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Водяного.
За наявною інформацією, від початку поточної доби один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення і перебуває у медичному закладі. Його стан здоров’я задовільний.
Втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню.