ООС: с начала суток уже зафиксировано 9 вражеских выстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. С начала суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил уже зафиксировано 9 вражеских выстрелов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.
“По состоянию на 12:00 сегодня, 22 июня, количество обстрелов со стороны российско-оккупационных войск составляет 9, в том числе с применением 120-го и 82-го минометов — 3”, — отметил Праута.
Так, на Луганском направлении с 8:30 в течение 20 минут противник выпустил 18 мин 82-го калибра и вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Нижнетеплое.
Примерно в это же время зафиксировано обстрел украинских позиций неподалеку Южного с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
На Донецком направлении враг ночью из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по украинским военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в районах Водяного, Старогнатовка и Широкино.
Кроме того, около 5:00 одна 120-мм мина разорвалась на позициях украинских защитников вблизи Красногоровки.
С 6:30 в течение 30 минут противник со станковых противотанковых гранатометов обстреливал защитников Гнутово, а после 8:00 устроил 15-минутную провокацию с использованием пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия у Павлополь.
Также с 10:45 до 11:30 оккупанты со стороны населенного пункта Азов выпустили 8 мин калибра 82 мм по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Водяного.
По имеющейся информации, с начала текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение и находится в медицинском учреждении. Его состояние здоровья удовлетворительное.
Потери врага уточняются.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня.