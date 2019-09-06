ООС: з початку доби ворог п’ять разів порушив режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано п’ять ворожих обстріли. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Сьогодні, 6 вересня, бойовики продовжили вести вогонь з артилерії та мінометів по позиціях Українських героїв. Загалом усі 5 обстрілів ворог вів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ Об’єднаних сил”, — сказав Гуцуляк.
За його словами, спочатку близько 1:00 ночі бойовики цілили зі стрілецької зброї по оборонцях Павлополя. Але зранку бойовики почали застосування мінометів різних калібрів по підрозділах Об’єднаних сил на приморській ділянці.
“З 5:50 українські військові Водяного зафіксували розриви 8-ми ворожих мін 82-го калібру, а захисники Лебединського 4-х мін калібру 120 мм”, — розповів Гуцуляк.
Також,після 6:00 ранку, протягом 30 хвилин, з напрямку від села Нова Мар’ївка бойовики здійснили 8 пострілів з артилерії калібру 122 мм по позиціях Об’єднаних сил в районі Гранітного.
“О 6:40 противник поновив мінометні обстріли захисників Водяного. Наші військові зафіксували розриви 3-х ворожих мін 120-го калібру”, — сказав Гуцуляк.
Нагадаємо, 5 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.